Pensioni, "questa non la capisco": Giorgetti stronca Elsa Fornero. E lei impazzisce

Fare di più con la consapevolezza che oggi la barca galleggia "in acque sicure" e che senza realismo "i rischi sono dietro l'angolo". La ricetta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra non cambia e tiene al primo posto la sostenibilità di conti anche se "non faccio una malattia dello stare sopra o sotto il 3%" del deficit.

Parlando all'evento organizzato dalla Lega alle officine Farneto proprio in vista della prossima Manovra, il titolare di via XX Settembre si sofferma sul fisco che "fa parte del Dna del centrodestra" e rilancia l'ipotesi già proposta domenica alla platea di Cernobbio, quella di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti, le cui retribuzioni di ingresso sono oggi "troppo basse, è un problema di assoluta evidenza", con gli imprenditori che "aumentano gli stipendi e il governo che su questi aumenti fa una flat tax". E "c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax" per le partite Iva, a 100mila dagli attuali 85mila, ma "passa attraverso un limite piuttosto astruso e a mio giudizio ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare".

Anche sulle pensioni, altro tema ben caro alla Lega, c'è la disponibilità del ministro secondo cui "serve una sorta di equità tra tutti i lavoratori, questo è giusto e deve essere perseguito". Il punto, spiega, "non è solo una questione di età pensionabile: la proposta della Lega sui 64 anni ha senso perché se si va a guardare la legge Fornero c'è una distorsione, chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 viene trattato peggio di chi ha iniziato dopo, io questa cosa non la capisco".

A stretto giro di posta ecco arrivare la replica di Elsa Fornero, la ministra del Welfare che passò alla storia per la riforma lacrime e sangue benedetta dal governo di Mario Monti e per il buco nero degli esodati.

La proposta di un'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni anche per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996, spiega la professoressa, "aumenterà la spesa previdenziale, perché se le persone escono aumenta la spesa per le pensioni, e diminuiscono le persone che lavorano, il che non mi sembra la ricetta migliore per la crescita della quale abbiamo bisogno. Inoltre, saranno pensioni più povere che costringeranno magari domani futuri governi a intervenire per alzarle. Non mi sembra francamente una proposta saggia e quindi rimango dell'opinione che il governo farebbe bene a rifletterci e che debba farlo anche il ministro del Tesoro".

Secondo Fornero "c'è una transizione difficile e complicata proprio dagli errori del passato, se noi avessimo già fatto tutta questa transizione non avremmo dovuto affrontare le difficoltà che da tempo abbiamo, ripeto per la generosità del passato. Anch'io sarei d'accordissimo nel dire che si può andare in pensione in maniera flessibile, purché ci sia un minimo di importo altrimenti poi la pensione è troppo bassa e i cittadini non ce la fanno, ma in questo momento credo che sia ancora prematuro". "Quando le pensioni saranno calcolate interamente col contributivo - conclude - la flessibilità ci sarà senza le distorsioni, che anche questa ipotesi della Lega mantiene".