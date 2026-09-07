Libero logo
RecordMeloni
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

In pensione tutti a 64 anni: ecco la proposta, come funziona e cosa può accadere

lunedì 7 settembre 2026
In pensione tutti a 64 anni: ecco la proposta, come funziona e cosa può accadere

1' di lettura

La Lega rilancia l’ipotesi di estendere la pensione anticipata a 64 anni anche ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996 e rientrano quindi nel sistema misto. La proposta prevede almeno 25 anni di contributi, ma impone il ricalcolo dell’intera pensione con il metodo contributivo.

Secondo le simulazioni della Cgil, aggiornate al 6 settembre, questo meccanismo comporterebbe una riduzione media del 10,6% dell’assegno. Nei tre profili analizzati, la perdita permanente varia da circa 183 a 366 euro lordi al mese, a seconda della retribuzione e della storia contributiva.

Pensioni, due grosse sorprese nel cedolino di settembre: chi rischia di perdere tutto

Nel cedolino della pensione di settembre arrivano i conguagli fiscali derivanti dal modello 730/2026. Ma solo per i pens...

C’è inoltre una soglia minima da rispettare: nel 2026 la pensione dovrebbe raggiungere almeno 1.638,72 euro lordi mensili, pari a tre volte l’assegno sociale. Chi non riuscisse a superarla potrebbe utilizzare il Tfr trasformandolo in una rendita mensile. Nei casi con redditi più bassi, tuttavia, nemmeno l’intero Tfr potrebbe essere sufficiente.

La misura, dunque, allargherebbe formalmente la platea degli aventi diritto, ma non garantirebbe a tutti l’uscita anticipata. Potrebbero restare esclusi soprattutto i lavoratori con carriere discontinue, redditi bassi o periodi di part-time. Per chi scegliesse di uscire a 64 anni, il vantaggio sarebbe iniziare a percepire la pensione prima, ma a fronte di un assegno pubblico più basso per tutta la vita e, in alcuni casi, della rinuncia alla disponibilità immediata del Tfr. La convenienza dipenderebbe quindi dalla situazione contributiva individuale.

Pensioni, ecco chi rischia di perderle

Un settembre pieno di novità per i pensionati italiani. Le cose da tenere d’occhio sono tre: i rimborsi o i...
tag
pensioni

Attenzione Pensioni, ecco chi rischia di perderle

L'assegno Pensioni, due grosse sorprese nel cedolino di settembre: chi rischia di perdere tutto

La circolare Pensioni, ecco chi rischia di restituire la quattordicesima: si muove l'Inps

ti potrebbero interessare

"Cancellare il bollo auto": quando e come, tam tam sulla tassa più odiata

"Cancellare il bollo auto": quando e come, tam tam sulla tassa più odiata

Possedere qualcosa in Italia è diventato una disgrazia

Possedere qualcosa in Italia è diventato una disgrazia

Corrado Ocone
La Ue mette nel mirino le case degli italiani: ecco come ci vogliono rapinare

La Ue mette nel mirino le case degli italiani: ecco come ci vogliono rapinare

Fabio Dragoni
Il debito come il clima inizia a far paura solo quando fa notizia

Il debito come il clima inizia a far paura solo quando fa notizia

Buddy Fox