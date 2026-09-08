In Onda, Paolo Mieli terrorizza la sinistra: "Afd? Cosa accadrà nei prossimi 10 anni"

"Che cos'è l'AfD? Un partito che nasce liberista e che diventa populista, che nasce a ovest e si trasferisce all'est, nasce da intellettuali e banchieri e diventa una voce del popolo?". Luca Telese lo domanda a In Onda, il talk dell'access prime time di La7 che conduce insieme a Marianna Aprile. A sinistra c'è un misto di disgusto, stupore e incredulità per l'impresa di Alternative fur Deutschland, capace di stravincere le elezioni nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt superando quota 40 per cento. La risposta alla domanda la dà Paolo Mieli, ed è semplicissima: "E' un partito di sfondamento ed è forse il primo partito di sfondamento di una serie di partiti europei". "Non vale solo per la Sassonia ma per la Germania, ovviamente non in queste proporzioni - sottolinea lo storico, editorialista nonché ex direttore del Corriere della Sera -. Ma varrà per tutta l'Europa ed è un fenomeno con cui avremo a che fare per il prossimo decennio".

Afd, Luciana Littizzetto perde la testa: "Invece tornano le svastiche" La vittoria alle urne di Alternative für Deutschland equivale al ritorno del nazismo. A dirlo è Luciana Litt...

"Sono fenomeni politici che hanno come caratteristica forte la linea anti-immigrazione. Dopodiché, sono stufo di sentir dire che li votano soprattutto gli operai, lo sento dire da quando sono bambino. A fine anni Ottanta si diceva: 'Gli operai hanno votato per la Lega…". E' ovvio che ciò che rimane degli operai fa parte di un popolo che arriva al 40%, ma non ha rubato i voti al centrosinistra".

AfD, Michela Serra: "Democrazia non pervenuta". Delirio sulla Germania, gli ricordiamo 4 nomi In qualche modo bisogna giustificare questa vittoria della destra in Germania. Dalle parti di Repubblica ci si sbatte la...