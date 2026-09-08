Libero logo
Afd
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

In Onda, Paolo Mieli terrorizza la sinistra: "Afd? Cosa accadrà nei prossimi 10 anni"

martedì 8 settembre 2026
In Onda, Paolo Mieli terrorizza la sinistra: "Afd? Cosa accadrà nei prossimi 10 anni"

2' di lettura

"Che cos'è l'AfD? Un partito che nasce liberista e che diventa populista, che nasce a ovest e si trasferisce all'est, nasce da intellettuali e banchieri e diventa una voce del popolo?". Luca Telese lo domanda a In Onda, il talk dell'access prime time di La7 che conduce insieme a Marianna Aprile. A sinistra c'è un misto di disgusto, stupore e incredulità per l'impresa di Alternative fur Deutschland, capace di stravincere le elezioni nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt superando quota 40 per cento.

La risposta alla domanda la dà Paolo Mieli, ed è semplicissima: "E' un partito di sfondamento ed è forse il primo partito di sfondamento di una serie di partiti europei". "Non vale solo per la Sassonia ma per la Germania, ovviamente non in queste proporzioni - sottolinea lo storico, editorialista nonché ex direttore del Corriere della Sera -. Ma varrà per tutta l'Europa ed è un fenomeno con cui avremo a che fare per il prossimo decennio".

Afd, Luciana Littizzetto perde la testa: "Invece tornano le svastiche"

La vittoria alle urne di Alternative für Deutschland equivale al ritorno del nazismo. A dirlo è Luciana Litt...

"Sono fenomeni politici che hanno come caratteristica forte la linea anti-immigrazione. Dopodiché, sono stufo di sentir dire che li votano soprattutto gli operai, lo sento dire da quando sono bambino. A fine anni Ottanta si diceva: 'Gli operai hanno votato per la Lega…". E' ovvio che ciò che rimane degli operai fa parte di un popolo che arriva al 40%, ma non ha rubato i voti al centrosinistra". 

AfD, Michela Serra: "Democrazia non pervenuta". Delirio sulla Germania, gli ricordiamo 4 nomi

In qualche modo bisogna giustificare questa vittoria della destra in Germania. Dalle parti di Repubblica ci si sbatte la...

Il maggior partito della sinistra tradizionale tedesca, l'Spd è passato dal 40 al 9%, praticamente irrilevante. "L'Spd ha perso voti da una ventina d'anni, da quando si è spaccato dalla Linke, è diventato subalterno alla Cdu, si sono fatti solo governi di unità nazionale. Quell'impasto tra vecchia tradizione di sinistra e vecchia tradizione centrista o di destra non funziona in nessuna parte del mondo e il partito nuovo è destinato a sfondare. Lo vedremo in Francia, lo vedremo in Gran Bretagna e forse lo vedremo anche in Italia, dove c'è una sinistra chiara, una destra chiara e non c'è quell'impasto che è la cosa più terribile. Quando voi sentite dire 'beh, facciamo un cordone sanitario', beh: è la premessa per fare quell'impasto che li fa sfondare definitivamente, come dimostra la storia della Germania". 

Paolo Mieli su AfD, guarda qui il video di L'aria che tira su La7

tag
paolo mieli
in onda
afd
spd
futuro nazionale

Altro che AfD Pier Luigi Bersani irride Schlein e Conte: "Un tavolino di legno..."

Sotto accusa AfD, Angela Merkel sotto choc: "Il cuore mi sanguina"

L'Oscar della paura AfD, Romano Prodi nel panico. "Un fatto colossale, la prima volta dal 1945"

ti potrebbero interessare

Pier Luigi Bersani irride Schlein e Conte: "Un tavolino di legno..."

Pier Luigi Bersani irride Schlein e Conte: "Un tavolino di legno..."

AfD, Romano Prodi nel panico. "Un fatto colossale, la prima volta dal 1945"

AfD, Romano Prodi nel panico. "Un fatto colossale, la prima volta dal 1945"

I Verdi contro la Festa del Pd: "Menù con troppa carne"

I Verdi contro la Festa del Pd: "Menù con troppa carne"

Francesco Storace
Calenda sfascia i sogni di Schlein: "Per fare cosa?", campo largo in frantumi

Calenda sfascia i sogni di Schlein: "Per fare cosa?", campo largo in frantumi

Redazione