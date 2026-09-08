In Onda, Paolo Mieli terrorizza la sinistra: "Afd? Cosa accadrà nei prossimi 10 anni"

"Che cos'è l'AfD? Un partito che nasce liberista e che diventa populista, che nasce a ovest e si trasferisce all'est, nasce da intellettuali e banchieri e diventa una voce del popolo?". Luca Telese lo domanda a In Onda, il talk dell'access prime time di La7 che conduce insieme a Marianna Aprile. A sinistra c'è un misto di disgusto, stupore e incredulità per l'impresa di Alternative fur Deutschland, capace di stravincere le elezioni nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt superando quota 40 per cento.
La risposta alla domanda la dà Paolo Mieli, ed è semplicissima: "E' un partito di sfondamento ed è forse il primo partito di sfondamento di una serie di partiti europei". "Non vale solo per la Sassonia ma per la Germania, ovviamente non in queste proporzioni - sottolinea lo storico, editorialista nonché ex direttore del Corriere della Sera -. Ma varrà per tutta l'Europa ed è un fenomeno con cui avremo a che fare per il prossimo decennio".
Afd, Luciana Littizzetto perde la testa: "Invece tornano le svastiche"La vittoria alle urne di Alternative für Deutschland equivale al ritorno del nazismo. A dirlo è Luciana Litt...
"Sono fenomeni politici che hanno come caratteristica forte la linea anti-immigrazione. Dopodiché, sono stufo di sentir dire che li votano soprattutto gli operai, lo sento dire da quando sono bambino. A fine anni Ottanta si diceva: 'Gli operai hanno votato per la Lega…". E' ovvio che ciò che rimane degli operai fa parte di un popolo che arriva al 40%, ma non ha rubato i voti al centrosinistra".
AfD, Michela Serra: "Democrazia non pervenuta". Delirio sulla Germania, gli ricordiamo 4 nomiIn qualche modo bisogna giustificare questa vittoria della destra in Germania. Dalle parti di Repubblica ci si sbatte la...
Il maggior partito della sinistra tradizionale tedesca, l'Spd è passato dal 40 al 9%, praticamente irrilevante. "L'Spd ha perso voti da una ventina d'anni, da quando si è spaccato dalla Linke, è diventato subalterno alla Cdu, si sono fatti solo governi di unità nazionale. Quell'impasto tra vecchia tradizione di sinistra e vecchia tradizione centrista o di destra non funziona in nessuna parte del mondo e il partito nuovo è destinato a sfondare. Lo vedremo in Francia, lo vedremo in Gran Bretagna e forse lo vedremo anche in Italia, dove c'è una sinistra chiara, una destra chiara e non c'è quell'impasto che è la cosa più terribile. Quando voi sentite dire 'beh, facciamo un cordone sanitario', beh: è la premessa per fare quell'impasto che li fa sfondare definitivamente, come dimostra la storia della Germania".
Paolo Mieli su AfD, guarda qui il video di L'aria che tira su La7