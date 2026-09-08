Mario Calabresi, un patto a sinistra per farlo fuori

Il 2016 insegna: Beppe Sala, sostenuto dall’allora segretario del Pd Matteo Renzi, vinse le primarie perché la sinistra-sinistra andò divisa. Il commissario di Expo, infatti, si impose ai gazebo con il 42%, ovvero circa 24mila voti. Col cerino in mano rimasero Francesca Balzani, vicesindaco uscente sostenuta da Giuliano Pisapia, e Pierfrancesco Majorino. La prima raccolse il 34% delle preferenze, il secondo il 23%. Una facilissima addizione dimostra come l’ala più radicale sarebbe stata maggioritaria, ma uscì sconfitta a causa delle divisioni interne. Per questo, da inizio mese, la consigliera Cucchiara continua a invocare un tavolo tra i candidati rossi alle primarie.

Potremmo ribattezzarlo “lodo Cucchiara”, dal nome della consigliera comunale dei Verdi che per prima ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e l’ha detto chiaramente: se la sinistra radicale vuole vincere le primarie, i candidati in campo devono trovare un accordo. Altrimenti il prossimo candidato sindaco del campo largo sarà Mario Calabresi.

«Se vogliamo che, nella coalizione, ci sia un confronto vero tra un’area moderata e centrista e un’area progressista, è necessario unire le forze. Io, per esempio, immagino un primo incontro interno per definire insieme le linee comuni e poi un confronto dei quattro, aperto e sincero, con la città», ha detto ieri in un’intervista su Repubblica. I diretti interessati sono ormai noti: Pierfrancesco Majorino, Lorenzo Pacini, Tommaso Goisis e Carlotta Cossutta. Proprio il capogruppo dem in Regione Lombardia ha già provato sulla sua pelle gli effetti delle divisioni interne all’area progressista.

E per questo, nonostante la sua campagna elettorale sia partita da mesi, non ha ancora ufficializzato la candidatura alle primarie. Come vi avevamo anticipato su Libero, la sua strategia passa proprio per il tavolo invocato dalla consigliera di Avs.