L'ennesima odissea della nave Aquarius si è conclusa oggi con lo sbarco al largo di Malta di 58 migranti, che saranno "smaltiti" tra Francia, Spagna, Germania e Portogallo. La nave della Ong Sos Mediterranee li aveva raccattati nel solito tratto di Mediterraneo tra Libia e Sicilia all'inizio della settimana.

Coi porti italiani sempre chiusi l'imbarcazione, priva di bandiera dopo che Panama gliela aveva ritirata, aveva dichiarato di voler far rotta verso il porto più vicino, ovvero Marsiglia, provocando una vera e propria levata di scudi da parte di quei campioni degli aiuti umanitari a parole del governo francese. Così, era stata trovata una soluzione mediata: siccome la Aquarius, non battendo alcuna bandiera, non può attraccare in alcun porto pena il sequestro, si era deciso di far sbarcare i 58 al largo delle coste maltesi per poi spartirli subito tra i quattro Paesi.

Operazione che si è completata oggi, quando a bordo della più famosa delle navi delle Ong è stato trovato per la prima volta un migrante non umano: una cagnetta bastardina bianca al quale è stato dato il nome di Bianca. Chissà, lei, in quale Paese europeo finirà.