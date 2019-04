A un mese dalle elezioni europee, il partito di Marine Le Pen, il Rassemblemnt National, è in testa in Francia, secondo un sondaggio di OpinionWay et Tilder per Les Echoes. La lista del Rn, guidata da Jordan Bardella, è al 24 per cento dei voti (+1 per cento rispetto al mese precedente). La Le Pen quindi supererebbe il partito della maggioranza, la Republique En Marche di Emmanuel Macron guidata dall'ex ministro Nathalie Loiseau, che in un mese perde ben due punti scendendo così al 21 per cento.