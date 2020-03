Coronavirus, famiglia cinese viveva nascosta nel mercato di Wuhan da 43 giorni

11 marzo 2020 a

Un’intera famiglia è stata trovata a Wuhan nel mercato del pesce Huanan, proprio quello dell’epidemia di coronavirus, dove si era nascosta per ben 43 giorni. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi da una delle squadre impegnate nelle continue disinfezioni dell’area, completamente sigillata agli inizi di gennaio. La famiglia, composta da padre, madre, figlio e un nonno, è risultata dalle prime analisi mediche in buone condizioni e non contagiata dal Covid-19. A titolo precauzionale tutti stanno comunque osservando un periodo di quarantena di 14 giorni in un albergo della città.

Ancora da chiarire le ragioni alla base della scelta di restare nel posto considerato l’origine del nuovo coronavirus che solo in Cina ha causato più di 3.100 morti: pare che la famiglia avesse un banco al mercato per la vendita di carne e di pesce.