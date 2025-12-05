Dritto e rovescio, Iva Zanicchi asfalta il maranza: "Delinquente, non ha senso"

Iva Zanicchi, ospite del programma Dritto e Rovescio su Rete 4, denuncia i cosiddetti "maranza", cioè le bande di giovani delinquenti, spesso immigrati, che compiono furti di lusso per il gusto di intimorire e non per fame. Il dibattito con il conduttore, Paolo Del Debbio, è vivace.

La cantante si scaglia contro i ragazzi che giustificano i furti: “Tu poi andrai a lavorare e se potrai te le comprerai le scarpe, sennò vai scalzo, delinquente, non ha senso. È vero che siamo di un'altra generazione, non auguro a nessuno quel che ho vissuto io. Da giovane, per 6-7 anni prima di cominciare a cantare, io tutte le estati io piangevo perché volevo un paio di jeans. Mia mamma diceva ‘no, non possiamo, ci sono altre priorità’. E non me li ha mai comprati questi jeans, ma non per questo li rubavo dal banchetto del mercato la domenica. Questi qui non devono venire in tv a dire queste cose, che se uno ha un bel cellulare glielo rubo”.

L’aquila di Ligonchio, poi, racconta un episodio spiacevole: “Io abito in Brianza e per sette volte avevo giurato che non l'avrei mai detto, sette volte ho avuto i ladri in casa armati”. Del Debbio sbotta: “Ma con te presente?”. La Zanicchi conferma: “Eh certo, l'ultima volta il maresciallo ha detto guardi non mi chiami più perché tanto, ormai…. Oggi però ho i carabinieri di Arcore che sono fantastici, tutte le notti vengono attorno casa e poi abbiamo messo su allarmi, però si vive con la paura".

"Io - conclude la cantante emiliana - ho provato cosa significa essere in casa con tutti i miei e questi armati che sono entrati in casa e non voglio dirti altro perché io non ne ho mai parlato, sono passati 15 anni e non ne ho mai parlato, è una cosa orribile. Al maresciallo, di cui sono tanto amica, gli ho detto che mi armo, mi dia una pistola, perché io non ce la faccio più. Ha detto no, no signora, lei non deve sparare perché loro sono più veloci”.