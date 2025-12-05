Giorgia Meloni, The Times celebra Atreju: Schlein, una figuraccia internazionale

La rilevanza di Atreju l'hanno capita tutti a parte Elly Schlein e Danilo Toninelli. La segretaria del Pd aveva detto di accettare l'invito della festa romana di Fratelli d'Italia a una sola condizione: di avere un faccia a faccia con Giorgia Meloni sul palco. La premier ha esteso l'invito a Giuseppe Conte e a quel punto Elly si è tirata indietro. "Ha vinto lei", ha festeggiato in maniera piuttosto incomprensibile l'ex grillino Toninelli. Giuseppe Conte, alleato e rivale della Schlein, ha giustamente parlato invece di "occasione persa". E mentre FdI ha detto di "lasciare aperta la porta" alla dem, da Londra anche il prestigioso quotidiano britannico The Times celebra la kermesse pre-natalizia dei meloniani, che nel corso degli anni sta diventando sempre più un "festival della politica" a tutto tondo, e non certo riservato solo ai rappresentanti del partito o del centrodestra.

Alla vigilia dell'evento che partirà sabato nella suggestiva cornice di Castel Sant'Angelo, The Times scrive a tutta pagina: "Le star si uniscono alla festa di Natale di Giorgia Meloni". E poi via con la parata di "figurine", gli ospiti eccellenti: "Un portiere, un cardinale e Kemi Badenoch si uniranno agli elfi di Babbo Natale alla festa di Giorgia Meloni. La ​​celebrazione, che si terrà presso il castello papale di Roma, sarà una insolita combinazione di un congresso politico di partito, un festival letterario e una fiera natalizia. La festa di Atreju prevede dibattiti con ministri e celebrità, oltre a un mercatino di Natale. L'obiettivo è quello di dimostrare la salda presa del potere da parte del primo ministro".

Questo è lo sguardo tra l'incuriosito e il divertito che gettano Oltremanica sul principale appuntamento politico di questo dicembre, che arriva a chiusura della tornata di regionali e destinato a gettare i semi delle discussioni politiche di un anno cruciale, il 2026. L'anno che porterà poi alle elezioni politiche del 2027, in un'aria che sarà già di fine legislatura.

Certo, Atreju ha una storia lunga 25 anni ma è innegabile che il salto di qualità sia stato netto ed evidente, soprattutto da quando Meloni è arrivata a Palazzo Chigi ponendosi sempre di più, anche sondaggi alla mano, come il polo centrale del panorama italiano e internazionale. The Times ricorda non a caso il recente passato della festa: "Elon Musk, il miliardario, e Rishi Sunak, l'ex primo ministro britannico, hanno partecipato nel 2023. Quest'anno Badenoch, il leader del Partito Conservatore, volerà per l'evento che si terrà nei giardini di Castel Sant'Angelo: una fortezza medievale sulla tomba dell'imperatore Adriano. Tra i dibattiti ci sarà anche Raoul Bova, 54 anni, l'attore italiano apparso in Emily a Parigi. Discuterà di come affrontare l'odio online con la sorella di Meloni, Arianna. L'ex portiere della nazionale italiana, Gianluigi Buffon, parlerà di come i giovani calciatori vengano cresciuti nei cortili delle chiese. E una serie di star della televisione discuterà del futuro dei programmi di varietà che finora hanno dominato le emittenti televisive del Paese".

