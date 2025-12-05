Francia, droni sopra il porto dei sottomarini nucleari: l'artiglieria apre il fuoco

Cinque droni hanno sorvolato ieri sera la base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, all'estremo ovest della Francia, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili della dissuasione nucleare francese, si è appreso dalla gendarmeria locale. Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito "ha effettuato diversi tiri antidrone", secondo la stessa fonte.

La base francese è protetta da 120 gendarmi della marina in coordinazione con un battaglione di fucilieri. Nel sito sono presenti 4 sottomarini di cui viene assicurata la manutenzione, almeno uno dei quali è in permanenza in mare per garantire la dissuasione nucleare. I droni individuati con mezzi tecnici sono stati cinque. Il sorvolo in questa zona vietata non è raro da parte di droni, la notte fra il 17 e il 18 novembre ne era stato segnalato un altro "al di sopra della penisola di Crozon", di cui fa parte l'Ile Longue.

Secondo quanto riportato l'Afp cinque droni hanno sorvolato ieri sera intorno alle 19.30 la base sottomarina. Il battaglione di fanteria di marina, responsabile della protezione della base, ha sparato diversi colpi contro i velivoli. Contattate dall'Afp, la Prefettura Marittima Atlantica e la Procura della Repubblica non hanno rilasciato commenti.