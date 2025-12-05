Verstappen demolisce Norris e Piastri in conferenza stampa

Esperienza e sicurezza: così si può riassumere l’atteggiamento di Max Verstappen durante la conferenza stampa congiunta con Lando Norris e Oscar Piastri in vista del GP di Abu Dhabi. Il quattro volte campione del mondo si è mostrato tranquillo e rilassato, sicuro di sé fino a sfiorare la strafottenza, soprattutto quando ha detto: "Sono molto rilassato, io non ho nulla da perdere". Il contrasto con i due piloti McLaren, che vivono forse l’occasione più importante della loro carriera, è evidente.

Numeri alla mano, Verstappen ha saputo recuperare uno svantaggio di 104 punti a fine agosto, dopo il GP di Zandvoort, portandosi ora a soli 12 lunghezze da Norris. Lando e Piastri, invece, si trovano a gestire una pressione nuova: il britannico di Bristol un anno fa aveva assaggiato la lotta al titolo senza successo, mentre Oscar, al terzo anno in F1, ha visto evaporare la posizione di vantaggio in classifica dopo il Messico.

Il campione ha confermato anche un lato più personale, raccontando dell’assenza dei genitori: "I miei genitori non sono venuti qui perché non dovrei lottare per il titolo. Papà è a fare un rally, mentre mamma è con i cani a casa". E sul titolo ha aggiunto con disinvoltura: "Il trofeo è lo stesso, ne ho già quattro. Ho già ottenuto quello che volevo in Formula 1. Se vinco lo prenderò come un bonus".

Dall’altra parte, Norris e Piastri hanno mostrato tensione e incertezza, confrontandosi con la questione degli ordini di scuderia e delle ‘Papaya Rules’. Piastri ha spiegato: "Non abbiamo ancora parlato di ordini di scuderia — le parole dell’australiano — Fin quando non saprò esattamente cosa ci si aspetta da me non avrò una risposta”. Mentre Norris ha aggiunto: "Mi piacerebbe, ma non lo chiederei. Non lo so, chiedere a Oscar se mi lasciasse passare o se io fossi disposto a lasciarlo passare o no, non dipende da me, non lo chiederò".