Coronavirus, il primo caso riconducibile al 17 novembre: la Cina torna sotto accusa

13 marzo 2020 a

a

a

Il primo caso di coronavirus potrebbe essere riconducibile addirittura al 17 novembre scorso. A riferire questa importante novità è il quotidiano britannico The Guardian che riporta dati del governo cinese mai pubblicati e diffusi poi dal South China Morning Post. L'informazione sul primissimo caso fa riferimento a un 55enne della provincia di Hubei, a seguito del quale, nel mese successivo, si è osservato un aumento di 1-5 casi al giorno. Arrivando, al 20 dicembre, a 60 contagi confermati.

"Preparatevi, ci sono ancora 77 paesi senza contagi". Ufficiale, per l'Oms ancora non abbiamo visto nulla

Eppure il governo cinese aveva parlato all'Organizzazione mondiale della sanità di un primo caso risalente solo all'8 dicembre. Ben dopo rispetto a quello riferito dal Guardian. Gli stessi media avevano più volte accusato il presidente Xi Jinping di aver tenuto nascosta dal 7 gennaio l'epidemia dilagata da Wuhan. Una dura accusa, dunque, che piove proprio nei giorni in cui il regime comunista esulta per aver "sconfitto l'epidemia", accusando per giunta i paesi europei di negligenza.