Coronavirus, Donald Trump dichiara lo stato d'emergenza: "Pronto a usare i pieni poteri federali"

Il coronavirus arriva anche in America e così Donald Trump si prepara al peggio. "Sono totalmente pronto ad usare i pieni poteri federali per affrontare la nostra attuale sfida col coronavirus", ha twittato il presidente per poi aggiungere: "Abbiamo il sistema sanitario, gli esperti, gli scienziati, i dottori migliori del mondo, insieme prevarremo!". A fargli eco Andrew Cuomo, il governatore dello Stato di New York, che ha dichiarato l'emergenza per il coronavirus.

Negli Stati Uniti sono stati confermati 31 morti per Covid-19, mentre nelle ultime ore l'autista di un taxi nel Queens è risultato positivo al virus, costringendo più di 40 medici e infermieri a mettersi in quarantena. L'uomo infatti si era recato in ospedale con i sintomi dell'influenza, anche se di influenza non si trattava.