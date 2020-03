Unione europea, "accordo tra i 27, altre 2 settimane di tempo per trovare soluzione fiscale condivisa contro coronavirus"

26 marzo 2020 a

"Due settimane di tempo". Ecco "l'accordo" raggiunto tra i 27 dell'Unione europea per fronteggiare l'emergenza coronavirus e trovare un'azione fiscale coordinata tra i membri dell'Ue.

Questo prevede il documento finale del vertice Ue, anche se nel testo, secondo quanto emerge, non ci sarebbero riferimenti espliciti al fondo salva Stati (Mes). Più che accordo, dunque, si tratta di una proroga alle trattative nella speranza che nelle prossime due settimane la situazione non precipiti rovinosamente non più solo in Italia e in Spagna.