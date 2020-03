Coronavirus, morto l'ex ministro di Sarkozy Devedjian: solo tre giorni fa aveva detto di essere positivo

29 marzo 2020 a

Morto l'ex ministro di Nicolas Sarkozy di coronavirus. Un caso che sconvolge la Francia. Ha infatti perso la vita l'ex ministro francese e presidente del consiglio dipartimentale dell’Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian. La notizia è stata data dal dipartimento parigino. L'ex ministro, di origine armene, era stato nominato ministro per l'emergenza finanziaria nel 2008 da Sarkozy, nel bel mezzo della crisi economica. Ricoprì la carica di ministro per l'emergenza finanziaria per due anni. Devedjian aveva 75 anni. A colpire, anche le tempistiche fulminee con cui il coronavirus lo ha portato via: l'annuncio di essere stato contagiato era arrivato soltanto tre giorni fa. Si è spento in ospedale a Nanterre.