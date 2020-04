Il Principe Carlo e la paghetta per Harry e Meghan: 2 milioni di sterline sul conto bancario della coppia

04 aprile 2020 a

Nonostante i piccoli screzi con il figlio, il Principe Carlo aiuta Meghan e Harry nel loro nuovo futuro fuori dalla Casa Reale. Secondo il Daily Mail l’erede al trono, per 12 mesi aiuterà il figlio economicamente. Sul conto di Harry verranno versate 2 milioni di sterline al mese. Insomma, un aiutino per ricominciare da zero. Il denaro arriverà direttamente dal conto personale di Carlo. Non solo, perché il Principe potrebbe estendere la "paghetta" ben oltre, in caso i due duchi di Sussex non riuscissero a trovare un impiego.

Una decisione quella di Carlo che non trova sostegno nella Regina Elisabetta. Durante il summit del mese di gennaio era stato infatti deciso il taglio dei compensi reali. Un provvedimento a cui il Principe non ha voluto proprio sottostare.