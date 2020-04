Coronavirus, Boris Johnson ricoverato in ospedale per esami: "Passo precauzionale", parla la portavoce

05 aprile 2020 a

Borish Johnson è stato ricoverato in ospedale, dove verrà sottoposto ad una serie di esami. Il premier britannico è risultato positivo al coronavirus e mostra sintomi da 10 giorni, pagando sulla sua pelle lo scotto della grave sottovalutazione iniziale. Una portavoce di Downing Street, si legge sul Guardian, ha reso noto che "il primo ministro, su consiglio del suo medico, è stato ricoverato in ospedale per esami. È un passo precauzionale, visto che Boris Johnson continua a mostrare sintomi persistenti del coronavirus da 10 giorni dopo essere risultato positivo". "Il primo ministro - ha aggiunto - ringrazia il servizio sanitario per il duro lavoro svolto in maniera incredibile ed esorta i cittadini a continuare a seguire le indicazioni del governo: rimanere a casa, proteggere il servizio sanitario e salvare vite".