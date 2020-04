Coronavirus, il Parlamento europeo diventa un centro medico per Strasburgo: l'annuncio di David Sassoli

07 aprile 2020 a

La sede di Strasburgo del Parlamento europeo è stata messa a disposizione delle autorità francesi per la gestione dell’epidemia da coronavirus. Ad annunciarlo è stato David Sassoli, presidente del Parlamento, con un messaggio sui social. La sede sarà trasformata in un centro medico per fare test e visite relativi al Covid-19. “In questi tempi difficili - ha dichiarato Sassoli - vogliamo stare con la città che ci accoglie sempre e con i suoi cittadini”. La Francia è ormai prossima a superare i 100mila casi da coronavirus: sono 98.984 quelli confermati, a fronte di 8.911 decessi, il terzo dato più alto in Europa dopo Italia e Spagna.

