Coronavirus, lockdown di sangue in Nigeria: l'esercito fa più vittime della malattia, una strage in Africa

16 aprile 2020

Il coronavirus in Nigeria ha causato 12 decessi, a fronte di 407 casi confermati. Una situazione molto contenuta, ma l’emergenza non è sanitaria: le misure messe in atto dall’esercito per far rispettare il lockdown hanno portato all’uccisione di 18 persone, più di quelle venute a mancare a causa del Covid-19. L'allarme è stato lanciato dalla Commissione nazionale per i diritti umani: “Abbiamo ricevuto 105 denunce di incidenti e violazioni ad opera delle forze di sicurezza in 24 dei 36 Stati della Nigeria e ad Abuja. Inoltre ci sono otto incidenti documentati di uccisioni extragiudiziali che hanno causato 18 morti”. La Nigeria ha imposto il lockdown totale nella capitale Abuja e a Lagos e ha dispiegato tutte le forze di sicurezza, esercito compreso, per contenere i contagi in un’area in cui vivono circa 21 milioni di persone.

