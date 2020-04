Coronavirus, due campioni contro la proposta choc dalla Francia. Eto' o e Drogba: "Noi africani non siamo cavie"

04 aprile 2020 a

Didier Drogba e Samuel Eto’o si sono scagliati contro due medici francesi che hanno proposto in televisione di sperimentare in Africa il vaccino per debellare il coronavirus. Si parla del BCG, vaccino già in uso da tempo contro la tubercolosi, e dell'ipotesi che possa rivelarsi efficace anche contro il Covid-19. Il professor Jean-Paul Mira, responsabile del reparto reanimazione dell' ospedale Cochin di Parigi, in una trasmissione tv ha detto la sua in merito. «Se posso fare una provocazione. Non dovremmo forse condurre questo studio in Africa, dove non ci sono mascherine, terapie, reparti di rianimazione?». Reazione che ha scatenato le ire dei due calciatori.

Il primo a reagire è stato Samuel Eto'o, attaccante di Barcellona, Real Madrid, Inter e Sampdoria. «Figli di p..., assassini - ha scritto su Instagram -. Così l'Africa sarebbe il vostro cortile...». Poi è intervenuto su Twitter anche Didier Drogba, ex Chelsea. «È inconcepibile accettare una cosa simile - ha scritto -. L'Africa non è un laboratorio. Denuncio queste frasi razziste e piene di disprezzo. Non trattate gli africani come cavie umane, è disgustoso». Parole che hanno fatto arrivare poi le scuse del professor Mira che ha detto di essere stato male interpretato.