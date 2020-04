Juan Carlos accusato di molestie e intimidazioni: Corinna, la donna che fa tremare il regno di Spagna

17 aprile 2020 a

Corinna zu Sayn-Wittgenstein è la donna che ha fatto saltare in aria il patto del silenzio tra la casa reale e la stampa spagnola riguardo alle amanti dell’ex re Juan Carlos. Ventisei anni più giovane di lui, Corinna è una donna d’affari tedesca che ha avuto una relazione con Juan Carlos ed è stata coinvolta negli scandali finanziari del re emerito, costretto ad abdicare nel 2014. Come racconta il settimanale Oggi, Corinna starebbe preparando una contromossa: denunciare Juan Carlos per molestie e intimidazioni. Un guaio ulteriore per il Casato dei Borboni, che ormai è spaccato anche all’interno: Juan Carlos e il figlio Felipe hanno rotto i rapporti, con il secondo che ha preso le distanze dal padre.

