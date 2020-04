Coronavirus, il Nobel Montagnier: "Io complottista sul laboratorio di Wuhan? Il governo cinese nasconde la verità"

18 aprile 2020 a

a

a

Luc Montagnier è premio Nobel per la medicina nel 2008 per i suoi studi sull’Aids, ma nell’ultimo decennio è stato considerato una figura controversa per alcune teorie vicine ai no-vax. Adesso, però, il virologo francese ha analizzato attentamente la descrizione del genoma del coronavirus ed è emerso che “la sequenza dell’Aids è stata inserita nel genoma del coronavirus per tentare di produrre un vaccino”. Una verità scientifica che per Montagnier rafforza l’ipotesi secondo cui il Covid-19 “è stato manipolato e rilasciato accidentalmente da un laboratorio di Wuhan nell’ultimo trimestre del 2019”. Il premio Nobel si è poi difeso dall’accusa di complottismo: “Il complottista è colui che nasconde la verità. Credo che in questo caso sia il governo di Pechino che ha nascosto le cose. La verità però viene fuori e non è il caso di fare accuse ora né di aprire inchieste. La Cina - ha chiosato Montagnier - è un grande Paese e spero che sia in grado di riconoscere un errore”.

"Scusate, su Wuhan ci siamo sbagliati". Dalla Cina nuovo conteggio dei morti, altra vergogna: le cifre di una balla spaziale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.