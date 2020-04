Due turisti tedeschi rinunciano alla caparra versata all'hotel, la lettera: "Cara Italia, ci vergogniamo di questa Germania"

20 aprile 2020 a

Una lettera, scritta con qualche ammirevole sforzo in italiano, da due turisti tedeschi. Una lettera in cue i due annunciano di rinunciare al rimborso dell'acconto di 300 euro che avevano già dato alla struttura presso cui avevano prenotato. "Pensiamo che voi avete qualche problemi di finanza quando i turisti non vengono. Per questo volgiamo rinunciare al denaro già pagato. Potete tenere i 300 euro (regalo)", scrivono. Il messaggio insomma è chiarissimo. Ma non è finita. Perché i due signori scrivono anche: "In più ci vergogniamo che la Germania non vuole aiutare l'Italia con EuroBonds. Speriamo che i nostri politici vanno cambiare loro opinione presto!". Anche in questo caso, pur con quel imprecisione, il messaggio è chiarissimo e toccante. E la lettera è stata ripresa e rilanciata sui social da Giorgia Meloni, che la ha commentata con queste parole: "C’è più solidarietà in questa lettera di due turisti tedeschi nei confronti dell’Italia, che in tutto quello fatto dalla Merkel e dall’Ue a trazione tedesca dall’inizio di questa emergenza. Da leggere".

