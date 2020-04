Antonio Razzi su Kim Jong-un: "In condizioni critiche? Notizie false". La fonte privilegiata dell'ex senatore

21 aprile 2020 a

Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, si troverebbe in condizioni critiche in seguito ad un’operazione chirurgica. La bomba sganciata dalla Cnn, che cita fonti di Intelligence americane, è stata però smentita da Antonio Razzi, l’ex senatore noto per la vicinanza con Kim Jong-un. “Ho parlato con l’ambasciatore nordcoreano per capire, mi ha detto che sono tutte notizie false”, è stato il commento rilasciato all’Adnkronos. “L’ambasciatore - ha aggiunto Razzi - mi ha spiegato che, dato che hanno recentemente sperimentato un paio di missili di corta gittata, per ripicca si inventano delle cose. Io naturalmente non sono lì a Pyongyang e non ho visto, riferisco in base a quello che mi dice l’ambasciatore. Però, ecco - ha concluso - mi ha detto che sono tutte notizie false”.

"Ricoverato in gravissime condizioni". Bomba della Cnn sul dittatore Kim-Jong un

