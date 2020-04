Coronavirus, due medici dell'ospedale di Wuhan si sono risvegliati in rianimazione con la pelle nera

21 aprile 2020 a

Yi Fan e Hu Weifeng sono due medici in prima linea nell’emergenza Coronavirus a Wuhan. Lo scorso 18 gennaio, nel pieno dell’emergenza, sono risultati positivi. Quando si sono risvegliati in ospedale hanno scoperto che la pigmentazione era visibilmente alterata con la pelle di un colore più scuro del normale. Lo strano effetto collaterale dei farmaci utilizzati contro il Sars-Cov-2 è raccontato da un servizio della tv Ccvt e ripreso dal Daily Mail.

I colleghi che li hanno avuti in cura hanno raccontato che entrambi sono stati messi in rianimazione e la diversa pigmentazione della pelle sarebbe una conseguenza dell'utilizzo di un farmaco con cui è stata trattata la malattia e del malfunzionamento del fegato. I due medici hanno lavorato entrambi con Li Wenliang, l'oculista 34enne che per primo aveva lanciato l'allarme, poi ucciso dal virus il 7 febbraio.

