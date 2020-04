Sondaggio, Vladimir Putin crolla, vicino al minimo storico: il coronavirus è la sfida più difficile in 20 anni di presidenza

22 aprile 2020 a

a

a

Brutte notizie per Vladimir Putin il virus dilaga anche in Russia e lui crolla nei sondaggi. I casi totali da Covid-19 sono arrivati a oltre 52mila, con il record di 6mila contagi in un giorno. Cifre che fanno temere il peggio, ossia un collasso del sistema al quale si affianca il crollo verticale del petrolio. E così - come spiega Il Messaggero - il presidente deve fare i conti con la più difficile delle sfide in 20 anni che è al potere.

La lezione (estrema) di Putin. Premier Conte, ecco come si fa: prevenire il Covid, immagini pazzesche da Mosca

A marzo, stando ai dati dell'istituto demoscopico indipendente Levada, l'indice di gradimento di Putin era al 63 per cento. Una cifra esorbitante per tutti gli altri leader, ma non per lui visto e considerato che si tratta quasi del suo minimo storico. Il governo, per far fronte al coronavirus, ha messo a punto un piano di risposta ma non ha decretato lo stato di emergenza, che aprirebbe la porta ad aiuti straordinari alla popolazione. Da qui forse il malcontento dei cittadini.

