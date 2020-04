Kim Jong-un, l'indiscrezione lanciata da Dagospia: "Morto per arresto cardiaco"

24 aprile 2020 a

Kim Jong-un sarebbe morto. Questa la tesi lanciata da Dagospia che cita fonti provenienti da Pechino e Mosca. Il dittatore nordcoreano, dopo una delicata operazione chirurgica, sarebbe infatti morto per arresto cardiaco. Una notizia, questa, che non trova però riscontro nell'equipe medica arrivata dalla Cina. E così il giallo sulle condizioni di salute di Kim si infittisce ancora di più anche se Donald Trump ha voluto mettere a tacere i vari rumors che lo vedono deceduto: "Ritengo che le indiscrezioni sullo stato di salute di Kim Jong-un siano incorrette - ha cinguettato il presidente americano contro l'emittente televisiva statunitense -. Penso che siano un fake report fatto dalla Cnn. No la Cnn siete fake news”. Eppure sono in tanti a sospettare che qualcosa non torni, soprattutto dopo la mancanza di Kim al compleanno del nonno, evento più unico che raro.

