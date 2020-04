Corea del Nord, "Kim Jong-un è morto o in stato vegetativo irreversibile": la conferma di Tmz e Giappone

26 aprile 2020 a

Sempre più conferme, e sempre più credibili, circa la morte di Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord. Ora a rilanciare la notizia della sua morte ci pensa anche Tmz, il portale americano che in tempi recenti diede per primo la notizia della morte di Kobe Bryant. "Secondo quanto riferito dai media in Cina e in Giappone, il leader supremo della Corea del Nord, Kim Jong-un, è morto o è sul suo letteo di morte senza possibilità di recupero". La seconda possibilità è stata confermata anche da un quotidiano giapponese, che parla di "stato vegetativo irreversibile". Infine, si è appreso che la Cina ha inviato a Pyongyang una delegazione guidata da un funzionario senior dell'International Liaison Department del Partito Comunista proprio per verificare le indiscrezioni contraddittorie circa lo stato di salute di Kim. Insomma, sembra proprio che il regime comunisa non sappia comunicare in modo ufficiale quanto stia accadendo, probabilmente per il nodo relativo alla successione e per le lotte per il potere che saranno in atto in questo momento.

