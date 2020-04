Corea del Nord, Kim Jong-un morto? Le parole sospette del consigliere: copertura di Stato

27 aprile 2020 a

Che fine ha fatto Kim Jong-un? Il mondo si interroga tra mille supposizioni e zero certezze e cerca di interpretare il fatto che il dittatore nordcoreano sia sparito dalla scena pubblica dallo scorso 11 aprile. Secondo molte fonti sarebbe morto a causa di un intervento chirurgico per un problema cardiovascolare che sarebbe andato male: la Corea del Nord si è chiusa in un silenzio tombale e cerca di coprire ogni traccia, avvalendosi dei vicini del Sud che iniziano timidamente a smentire il decesso. “Kim Jong-un è vivo e sta bene”: lo sostiene Moon Jae-in, il consigliere per la politica estera del presidente sudcoreano, ma resta il mistero sulle reali condizioni di salute del dittatore. Il quale, secondo Moon, “si trova nell’area di Wonsan” in un resort e “non è stato rilevato alcun movimento sospetto”. Un’affermazione che sembra contraddire quanto sostenuto due giorni fa dal ministero della difesa di Seul, che aveva parlato di un “aumento insolito” delle attività militari a nord del 38esimo parallelo. Sempre in Corea del Sud, la stampa sostiene che Kim non è morto ma versa in condizioni molto gravi a causa dell’intervento del 12 aprile. La verità probabilmente la scopriremo soltanto quando i nordcoreani decideranno di interrompere il silenzio.

