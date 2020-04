Kim Jong-un morto? Il ministro sudcoreano: "Il governo sa dove si trova". Ma il regime tace

28 aprile 2020 a

Kim Jong-un vivo o morto? A intervenire sulla vicenda che tiene banco da giorni è la Corea del Sud, secondo la quale il dittatore sarebbe vivo e vegeto. "Il governo sa dove si trova Kim Jong-un", ha riferito il ministro dell'Unificazione, Kim Yeon-chul, dopo aver risposto a un'audizione in parlamento aumentando il sospetto sul perché nessuno parla. Secondo quanto riportato dall'Ansa Yeon-chul avrebbe anche fornito una possibile spiegazione sull'assenza di Kim alla cerimonia del 15 aprile, dedicata al compleanno del nonno Kim Il-sung. Giorno in cui sono nati i primi sospetti su un suo decesso.

Per il ministro sudcoreano la verità è però un'altra: Kim non si sarebbe presentato alla celebrazioni in onore del fondatore dello Stato per semplice timore del coronavirus. Il ministro ha liquidato la questione della morte come una "fake news", perché, ha aggiunto, "posso dire con sicurezza che non ci sono stati segnali insoliti" al Nord. Eppure secondo fonti accreditate di Pechino e Mosca il dittatore sarebbe morto per arresto cardiaco dopo una complicata operazione chirurgica. Ipotesi avvallata anche dallo scatto diffuso raffigurante proprio il cadavere di Kim.

