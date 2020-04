Mark Rutte al camionista: "Non diamo soldi agli italiani", poi risatine e pollice alto

30 aprile 2020 a

a

a

Lo schifo del premier olandese, Mark Rutte, in un video finito online e diventato immediatamente virale. Come è noto, Rutte è il capofila dei falchi in Europa: all'Italia non vuole concedere nulla per la gestione dell'emergenza coronavirus. E infatti le trattative sono ancora in alto mare: fermo restando il Mes, del Recovery Fund ancora si è capito molto poco. Ed eccoci all'ultima porcheria di Rutte. Un video - lui è quello che indossa la pettorina arancione - che lo riprende mentre parla con un camionista, in cui quest'ultimo si rivolge al premier olandese, affermando: "Per favore non dare quei soldi a italiani e spagnoli". E Rutte, incurante di chi stava filmando tutto, ride di gusto, poi fa il pollice alto all'autotrasportatore e chiosa affermando: "No, no... ne terrò conto". Un video che la dice lunghissima, più di mille analisi ed articolesse, circa il tizio con cui abbiamo a che fare: un premier che sghignazza con un camionista al grido di "non diamo soldi agli italiani". Un video che spiega nel giro di pochi secondi che razza di roba sia questa Unione euoropea.

"Infetto in casa? Esci pure". Rutte e Olanda, roba da assassini: le loro scandalose linee guida contro il virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.