Coronavirus, choc negli Stati Uniti: trovato un camion refrigerato pieno zeppo di cadaveri

Decine di corpi stipati in due furgoni e un camion frigorifero. Questa la scena inquietante che si sono trovati di fronte i poliziotti di New York. Da quanto scrive il New York Times, gli agenti hanno trovato numerosi cadaveri (per la Cnn addirittura una sessantina) fuori dalla sede di un’impresa di pompe funebri di Brooklyn. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi cittadini, che, insospettiti dal forte odore, hanno chiamato la polizia. "Sono stato costretto a usare i camion a noleggio, come deposito temporaneo", si è giustificato il proprietario dell'agenzia lamentando l'impossibilità di seppellire o cremare i morti e denunciando la mancanza di spazio all’interno della struttura per poterli contenere tutti. La causa è l'emergenza coronavirus che ha piegato anche la Grande Mela e causato oltre 63mila decessi.

Nel dettaglio la polizia avrebbe trovato i corpi delle vittime all'interno di alcuni sacchetti impilati nei camion. Un funzionario, rimasto anonimo, ha detto che la casa funeraria aveva deciso di immagazzinare i corpi nei camion dopo che il suo sistema di refrigerazione aveva smesso di funzionare correttamente.

