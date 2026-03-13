Iraq, precipita l'aereo rifornimento Usa: mistero sulle cause

Un aereo cisterna statunitense KC-135 impegnato nelle operazioni militari contro l'Iran è precipitato in Iraq. Lo ha riferito il Comando centrale degli Stati uniti (Centcom). In una dichiarazione, il Centcom ha spiegato che un incidente che ha coinvolto due velivoli è avvenuto "in spazio aereo amico": uno degli aerei è precipitato mentre l'altro è riuscito ad atterrare in sicurezza.

Il comando militare ha precisato che l'incidente non è stato causato né da fuoco nemico né da fuoco amico. Secondo funzionari militari statunitensi, squadre di soccorso sono state inviate sul luogo dello schianto. Un funzionario statunitense ha riferito a Cnn che a bordo dell’aereo precipitato c'erano cinque militari.

Un funzionario statunitense ha riferito che anche il secondo velivolo coinvolto nell'incidente era un KC-135, che è riuscito ad atterrare senza problemi. Le missioni di rifornimento in volo sono operazioni di routine per l'aeronautica militare statunitense, ma restano manovre complesse. Investigatori militari ritengono che lo schianto possa essere stato causato da una collisione in volo, anche se le circostanze restano ancora poco chiare e l'indagine è in corso.

La zona dell'Iraq occidentale dove è avvenuto l'incidente è costituita in gran parte da aree desertiche isolate. Si tratta del quarto velivolo con equipaggio perso dall'inizio dell'operazione "Epic Fury" alla fine di febbraio, anche se nessuno degli incidenti è stato attribuito al fuoco iraniano. In precedenza tre caccia F-15E Strike Eagle dell'aeronautica statunitense erano stati abbattuti da caccia kuwaitiani F/A-18 in un episodio di fuoco amico avvenuto all'inizio di marzo.