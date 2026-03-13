Mojtaba Khamenei, perché la sua nomina rappresenta il declino del regime iraniano

Nepotismo, fase finale del komeinismo? Si potrebbe sintetizzare con questa domanda il significato che sembra assumere l’evoluzione della crisi iraniana con la nomina di Mojtaba Khamenei a Guida suprema dello Stato teocratico sciita che ha il potere dal lontano 1979. Egli è infatti il figlio di quell’ Alì Khamenei che guidava il Paese dal 1989 e che era succeduto alla prima Guida Suprema, nonché fondatore dello Stato, Ruhollah Khomeyni. Che si tratti di un momento di crisi finale lo lascerebbe supporre il fatto che il regime è costretto, con questa nomina, a contraddire se stesso sconfessando uno dei capisaldi morali, oltre che intellettuali, della rivoluzione islamica. La nascita della Repubblica significò infatti anche e soprattutto la fine di un regime dinastico, quello dei Pahlavi, che in cinquantaquattro anni di potere, aveva certamente modernizzato il paese, anche dal punto di vista dei costumi, favorendo la loro laicizzazione, ma era affogato nella corruzione e nel predominio di pochi privilegiati sulla stragrande parte del popolo.

La lotta al nepotismo divenne non a caso uno degli elementi su cui si fondò la retorica che permise a Khomeini di conquistare il potere. Essa si inseriva in una più ampia lotta al materialismo in nome dei valori dello spirito, della religione e della tradizione. Il materialismo veniva considerato, da Khomeini e i suoi, un elemento non autoctono ma importato da quell’Occidente corrotto e corruttore con cui era alleato Reza Pahlavi, l’ultimo Scià di Persia, che aveva governato ininterrottamente il paese dal 1941 fino a quel fatidico 11 febbraio 1979 in cui fu costretto ad abbandonare Teheran.