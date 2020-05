Coronavirus uscito dal laboratorio, sospetti su Shi Zhengli: la donna dei pipistrelli e i suoi legami con la Francia

04 maggio 2020 a

a

a

Il coronavirus nato in un laboratorio di Wuhan e uscito per errore? Secondo le autorità e i servizi segreti americani, l'origine della pandemia è questa e porterebbe direttamente a Shi Zhengli, virologa incaricata di condurre le sperimentazioni sui pipistrelli proprio nel laboratorio di Wuhan e per questo diventata famosa nel mondo con il nome in codice Bat Woman. Secondo la Stampa, negli Usa si sospetta su molti suoi rapporti internazionali, a cominciare da quello con il laboratorio dell'Università del Texas che avrebbe ricevuto "donazioni, finanziamenti e regali proprio dall'Istituto di virologia a cui fa capo Bat Woman senza denunciarli come prevede la legge".

"Grazie Cina!", e applausi all'inno di Pechino? Tutto falso; porcheria comunista, i video manipolati degli italiani sui balconi



Ma il cuore dell'inchiesta è soprattutto quello che conduce dalla professoressa Shi Zhengli alla Francia, via partito comunista cinese. L'ateneo della ricercatrice vanterebbe rapporti consolidati con colossi come Huawei e China National Petroleum, mentre la stessa Bat Woman, che ha preso il dottorato alla Montpellier 2 University nel 2000, sarebbe l'anello di congiungizione tra Wuhan e le autorità francesi, visto che il suo laboratorio, sottolinea il quotidiano torinese, "è figlio di una collaborazione tra Parigi e Pechino durata sino a poco prima della comparsa del virus". Poi un dettaglio laterale, ma non troppo: "Sarà forse un caso (a Washington non ne sono tutti convinti) ma proprio dall'ambasciata cinese a Parigi è giunto il tweet di un cartone animato in stile Lego sulla vicenda Covid-19 nel quale gli Usa vengono dipinti come ignoranti e arroganti". Un altro tassello nel mosaico di complotti, insabbiature e doppie verità.

"Cina, un errore terribile". Virus nato in laboratorio: cosa c'è dietro alle ultime (pesantissime) accuse dagli Usa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.