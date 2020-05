Coronavirus, il report della Five Eyes: fiale sparite, insabbiamenti e "corrispondenza del 96%". Cina incastrata?

05 maggio 2020 a

Le accuse degli Stati Uniti alla Cina circa l'origine del coronavirus, rilanciate da Donald Trump e Mike Pompeo, secondo quanto si apprende farebbero riferimento a un documento di quindici pagine, un rapporto congiunto al quale hanno lavorato le Intelligence della Five Eyes: Usa, Canada, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda. Report che direbbe chiaro e tondo che Pechino ha mentito nascondendo le evidenze dell'epidemia nella fase iniziale, ritardando l'allarme internazionale e facendo razzia di generi medici e dispositivi di protezione mentre ancora il mondo non sapeva quale dramma avrebbe vissuto da lì a breve. E ancora, secondo gli 007 a stelle e strisce, sarebbero sparite dal laboratorio di Wuhan le fiale con il coronavirus su cui si stava lavorando.

L'indagine dei cinque paesi, alleati dal secondo dopoguerra, concludono affermando che la Cina ha avuto un ruolo decisivo nel ritardo con cui il mondo ha saputo del Covid-19. Il consenso non sarebbe al contrario unanime sulla possibilità che il virus sia scappato dal laboratorio di Wuhan, ma l'ipotesi sarebbe presa ampiamente in considerazione (e sostenuta da alcune fonti).

Per certo, sappiamo che la dottoressa Shi Zhengli che dirige il Laboratorio di Virologia di Wuhan stava conducendo studi per modificare patogeni virali che erano stati raccolti da feci di pipistrelli in una grotta della regione dello Yunnan. Ma non solo: almeno uno dei cinquanta esemplari corrispondeva per il 96% al coronavirus oggi in circolazione tra gli umani. Inoltre, circostanza che non dovrebbe essere sottovalutata, il Laboratorio australiano per la salute animale, che in passato collaborava col centro di Wuhan, aveva in tempi non sospetti documentato in un video la bassa attenzione prestata dai tecnici cinesi alle misure di sicurezza richieste per un posto di quel tipo, con la qualifica di 4° livello, ossia in grado potenzialmente di creare una pandemia come quella che sta facendo migliaia di morti in tutto il mondo.

