Stati Uniti-Cina, il rischio di un "conflitto bellico" dopo il coronavirus: il report del think-tank cinese

Venti di guerra tra la Cina e gli Usa. Il rischio che le accuse alla Repubblica Popolare cinese di aver creato in laboratorio il coronavirus, da parte degli Stati Uniti, rischia - secondo un centro studi cinese - di provocare "una vera e propria guerra armata" tra le due super nazioni. Per Donald Trump i cinesi hanno compiuto un errore mostruoso e non vogliono ammettere che il virus è uscito dal laboratorio di Wuhan. Pechino risponde: sono pazzie, dimostrate ciò che sostenete. Il presidente americano ha rilanciato alludendo a documenti importanti ed ha annunciato che presto sarà diffuso un rapporto. Lo scrive il Corriere della sera. L' Associated Press, invece, riferisce dell' esistenza di un report di 4 pagine - data primo maggio - redatto dall' Homeland Security dove la Cina è accusata di aver creato una cortina fumogena dietro la quale ha celato la gravità della crisi, ha accumulato materiale medico, ha sfruttato a suo vantaggio l' emergenza lasciando la comunità internazionale al buio. I cinesi - secondo un altro report - avrebbero distrutto elementi cruciali per comprendere l' evoluzione del Covid-19 e messo il bavaglio a qualsiasi voce non ufficiale.

Ma quello che preoccupa il mondo è la notizia pubblicata dall'agenzia Reuters che ha sintetizzato un'analisi preparata dal think tank cinese Cicir, affiliato al ministero della Sicurezza, dove si avverte la dirigenza del Paese sui gravi contraccolpi della pandemia: ci sarà un sentimento globale di condanna simile a quello provocato dalla repressione della Tienanmen, nell'89. E se lo stato di tensione dovesse proseguire la Cina deve prepararsi ad uno scontro armato. Ma quest' ultima annotazione non è diretta a Xi Jinping, bensì agli avversari.

