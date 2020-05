Mes, l'Olanda vuole accorciare la durata dei prestiti: "Rimborsi rapidi, i Paesi spieghino dove finiscono quei soldi"

05 maggio 2020 a

a

a

Venerdì all'Unione Europea è attesa la decisione finale sui prestiti del Mes. L'Olanda, scrive il Messaggero, ha alzato l'asticella su obiettivi dei prestiti e durata. Per i primi, l'accordo tra i 27 è che debbano coprire le spese sanitarie dirette e indirette per cura e prevenzione: si tratta di scrivere nero su bianco di che cosa deve trattarsi. Da sempre per il primo ministro olandese, non ci sarebbero molti margini di trattativa sulla partita del Recovery Fund.

"Ma quali soldi?". Sghignazza col camionista, pollice su e insulta gli italiani: video-choc, un Rutte da schifo

Per la durata, l'Olanda vuole tempi più brevi di quelli normalmente previsti dal Mes perché "si tratta di prestiti a Stati che hanno accesso al mercato a tassi di interesse ragionevoli" per cui "ci si può aspettare che possano essere rimborsati in tempi relativamente veloci". Un input voluto dal falco ministro delle finanze Wopke Hoekstra e caldeggiato dal primo ministro Mark Rutte, che qualche giorno fa in un video che ha fatto il giro del web si è fatto riprendere con il pollice alto a un netturbino che gli chiedeva di non dare soldi all’Italia e alla Spagna. L'Olanda è il paese capofila dei Paesi che invocano il massimo rigore in Europa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.