Coronavirus, Russia primo paese per contagi in Europa: Vladimir Putin accerchiato

13 maggio 2020 a

a

a

Il coronavirus è ormai arrivato al Cremlino: lo stesso presidente Vladimir Putin rischia di ammalarsi. Rischia dopo il contagio del suo portavoce Putin, Dmitry Peskov. Il suo ricovero in ospedale dopo la diagnosi di positività segue quelli, avvenuti nelle scorse settimane, di diversi esponenti politici di primissimo piano: dal premier Mikhail Mishustyn ai ministri Vladimir Yakushev e Olga Ljubimova. Tutti esponenti politic che lavorano a contatto col presidente russo. Lo rileva il Giornale. Peskov, che ha 52 anni è ricoverato con la moglie Tatiana Navka, ex campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, la quale ha assicurato di essere in buone condizioni così come il marito, ma ha pure ipotizzato che sia stato proprio il coniuge a contagiarla "portando il virus in casa dal lavoro".

"Positivo il portavoce Peskov". Terrore per Putin, la Russia con il fiato sospeso

Il portavoce ha tenuto a precisare che l'ultimo incontro personale che ha avuto con Putin risale a più di un mese fa. In ogni caso il presidente russo ha deciso di isolarsi e lavora in videoconferenza dalla sua residenza di Novo Ogarjovo fuori Mosca. La situazione in Russia rimane molto delicata: quella di ieri è stata la decima giornata consecutiva in cui si sono ufficialmente registrati più di diecimila nuovi casi: la più in alta in Europa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.