Harry, voci clamorose: il richiamo del fucile, pronto a scaricare Meghan Markle

Harry d’Inghilterra si sente inutile, non ne può già più della nuova vita e preferirebbe tornare alla sua vecchia vita, anche sotto le armi. Lo scrive il settimanale Oggi che cita come fonte un autorevole quotidiano britannico. A rivelare questa clamorosa indiscrezione sarebbe un amico del principe.

Il principe Harry rimpiange soprattutto la carriera militare. Indossando la divisa diventava Captain Wales e veniva trattato come tutti gli altri.. Non è un caso che a riferire dei tormenti del giovane duca sia stato il Daily Telegraph, non un tabloid, ma un quotidiano autorevole, uno di quelli non messi al bando da Meghan e Harry, che recentemente hanno deciso di tagliare fuori i vari Sun e Daily Mail, ostili fin dall’inizio. "A Harry manca il cameratismo delle forze armate e non riesce a credere che in pochi mesi la sua vita sia stata letteralmente ribaltata", spiega ancora la fonte.

