Coronavirus, la Cina: "Verso nuova Guerra Fredda con gli Stati Uniti"

24 maggio 2020 a

a

a

Ora la Cina usa esplicitamente la parola "guerra" riferendosi agli Stati Uniti. O meglio, "guerra fredda". Il tutto ovviamente per le tensioni crescenti legate al coronavirus, tra accuse reciproche e dure rappresaglie, con un Donald Trump sempre più scatenato nell'indicare Pechino come responsabile della pandemia globale. Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha detto che Cina e Usa sono "a un passo da una nuova Guerra Fredda". Così in conferenza stampa a margine di una sessione parlamentare. E ancora, ha aggiunto che i due Paesi "non dovrebbero avere conflitti e cooperare in una logica win-win e di rispetto reciproco". Ma allo stesso modo, ha proseguito Wang Yi, "gli Usa devono rinunciare a voler cambiare la Cina e rispettare" la sua volontà di sviluppo della nazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.