Scontri a Minneapolis, Trump schiera la Guardia nazionale. Arrestato in diretta giornalista Cnn

Il giornalista della Cnn Omar Jimenez è stato arrestato e poi rilasciato mentre riferiva in diretta dalle proteste a Minneapolis. Sono stati ammanettati anche i membri della troupe . La Cnn ha reagito definendo l'accaduto "una violazione del primo emendamento". In seguiro alla rivolta, scoppiata dopo la morte di un afroamericano soffocato da un agente di polizia durante un fermo, Donald Trump ha deciso l'invio di 500 uomini della Guardia Nazionale per contrastare le proteste per la morte di George Floyd.

Le proteste sono comunque degenerate per la terza notte consecutiva con continui vandalismi e saccheggi. Un incendio è esploso all'esterno del commissariato degli ex agenti coinvolti nella morte di Floyd. Altri obiettivi sono stati presi di mira dalla folla violenta: come alcuni centri commerciali, auto. Almeno cinque gli edifici incendiati con strade invase dai lacrimogeni della polizia e collegamenti pubblici sospesi.

