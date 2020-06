George Floyd, altro video choc di violenza negli Usa: a Tacomo un afroamericano muore dopo un fermo della polizia

06 giugno 2020 a

Dopo George Floyd spunta un altro video choc di violenza negli Usa. Succede a Tacoma dove un altro afroamericano, il 3 marzo, viene gettato a terra dagli agenti a Buffalo che poi lo prendono a calci e pugni. Il giovane è poi morto dopo l'arresto. Un filmato girato - a detta del New York Times - da una donna che dietro la macchina della polizia urla: "Smettetela di colpirlo". Per la polizia però è stato l'uomo ad aggredire gli agenti anche se le immagini non mostrano alcuna aggressione da parte del 33enne Manuel Ellis. Intanto Donald Trump ha alzato un muro davanti alla Casa Bianca assediata dalle proteste e, considerandolo un gesto irriverente contro l'inno nazionale e la bandiera, ammonisce chi manifesta a non inginocchiarsi.

