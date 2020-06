Il principe Filippo è morto? "È terribilmente triste", la frase di Carlo che rilancia il pettegolezzo

08 giugno 2020 a

Nei giorni caldissimi del coronavirus, nel Regno Unito circolava voce che il principe Filippo, padre di Carlo d'Inghilterra e marito della Regina Elisabetta, fosse morto. Una notizia che secondo tabloid e complottisti sarebbe stata tenuta nascosta per oscure ragioni. Notizia dovuta al fatto che Filippo, di fatto, sia scomparso da ogni apparizione pubblica. E ora, le voci, tornano dirompenti. Tutta "colpa" di una frase di Carlo, che in un'intervista ha affermato: "Sento terribilmente la mancanza di mio padre e dei miei nipoti". Così a Sky News per la serie After the pandemic: our new world. E ancora: "È terribilmente triste quanto possano mancare amici e parenti, ma per fortuna almeno puoi parlare con loro al telefono e occasionalmente fare questo genere di cose con FaceTime. Ma non è la stessa cosa. Vorrei davvero abbracciarli".

Tanto è bastato per far rifiorire le voci. Carlo, ovviamente, si riferisce al fatto che a causa di lockdown, distanziamento sociale e soprattutto del fatto che era positivo al coronavirus, non ha potuto vedere papà a lungo. Ma c'è chi non ci crede. C'è chi sostiene ancora che il principe Filippo sia morto e che la Corona tenga la notizia segreta. Tant'è, Carlo d'Inghilterra ha aggiunto: "Non vedo mio padre da molto tempo. Avrà 99 anni la prossima settimana. Tutto questo è molto triste, non poter vedere i miei genitori e i miei nipoti. Insomma, manca qualcosa”. Altra conferma circa il fatto che papà sia vivo, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire...

"Il Principe Filippo è morto ma non si può dire". Regina Elisabetta, voci devastanti: censura da coronavirus?

