George Floyd, il servizio di Fox News: "Quando uccidono un nero Wall Street fa il botto", polemiche negli States

08 giugno 2020 a

Bufera su Fox News, costretta a scusarsi per la messa in onda di un grafico che spiega la reazione di Wall Street ogni qual volta nella storia si sono verificati casi eclatanti di uccisioni di persone afroamericane, da Martin Luther King a George Floyd. Dal diagramma, mostrato venerdì scorso, emerge come l'andamento dei mercati azionari in concomitanza con questi tragici episodi è stato sempre in rialzo. Una notizia vera che però ha provocato la reazione di molti commentatori e spettatori che hanno trovato la cosa di cattivo gusto.

Nel 1968 dopo l'assassinio a Memphis di Luther King e dopo l'assoluzione dei poliziotti che nel 1991 a Los Angeles pestarono quasi a morte il tassista Rodney King e dopo l'uccisione da parte di un poliziotto bianco del 18enne Michael Brown nel 2014 a Ferguson, in Missouri. Stessa storia dopo la morte di George Floyd il 25 maggio a Minneapolis. In tutti questi casi, segnala Fox News, c'è un vero e proprio balzo dei principali indici della Borsa di New York nei giorni successivi. L'emittente però ha dovuto chiedere scusa: "Ci scusiamo, l'infografica usata per illustrare la reazione dei mercati a periodi storici di disordini civili non avrebbe mai dovuto essere trasmessa senza essere inserita in un pieno contesto", hanno dovuto ammettere quelli di Fox News.

