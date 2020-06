Andrea d'Inghilterra, il dipartimento di giustizia Usa: "Consegnateci il figlio della Regina Elisabetta", ombre sul caso Epstein

08 giugno 2020 a

a

a

Il principe Andrea è sotto scacco. Il dipaertimento di giustizia Usa ha chiesto ufficialmente al governo britannico di consegnare il figlio della regina Elisabetta per poterlo interrogare in relazione al caso Epstein, il magnate accusato di violenza sessuale del quale il principe era amico stretto. Mai una magistratura, per di più straniera, aveva incluso un membro della famiglia reale in un’indagine criminale.

"È terribilmente triste? La frase di Carlo che lo conferma: Filippo è morto": voci e delirio nel Regno Unito

Il governo di Londra si trova ora in una posizione difficile. Se dovessero acconsentire, si aprirebbero due strade: Andrea potrebbe essere interrogato e firmare una dichiarazione, ma non sotto giuramento; oppure, il principe potrebbe essere costretto a comparire di fronte a un tribunale per fornire una testimonianza giurata. Lo rivela l'edizione on line del Corriere della Sera. Andrea non gode di immunità anche se potrebbe avvalersi del diritto di non rispondere per evitare una auto-incriminazione. Il Duca di York è stato accusato da una delle vittime di Jeffrey Epstein, Virginia Roberts, oggi 36enne, di aver fatto sesso con lei in più occasioni quando la ragazza era ancora minorenne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.