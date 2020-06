Donald Trump, Stati Uniti in ansia per la sua salute: "Ma non sta bene?", il gesto che preoccupa

15 giugno 2020 a

Nel giorno del compleanno di Donald Trump (74 anni) si levano molti dubbi sullo stato di salute del presidente degli Stati Uniti, a causa di alcuni video girati nel corso della cerimonia svoltasi sabato scorso a West Point, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi della prestigiosa accademia, In una clip, scrive il Giornale, si vede Trump interrompersi durante il suo discorso per bere un bicchiere d'acqua, operazione che svolge con estrema difficoltà. Trump poi scende dalla scaletta che porta dal palco al prato e cammina con lentezza esasperante.

Le due circostanze hanno scatenato il web, al punto che gli hashtag #TrumpIsNotWell (Trump non sta bene) e #RampGate sono diventati trend topic, alimentando molte preoccupazioni sullo stato di salute del presidente. Intanto il presidente non si ferma e ha annunciato che il suo primo comizio post-coronavirus si terrà a Tulsa il 20 giugno e non più il 19, il Juneteenth tradizionalmente dedicato a celebrare la fine della schiavitù.

