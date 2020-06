Donald Trump, sei membri dello staff positivi al coronavirus: fonti Cnn, proprio nella sera del primo comizio

20 giugno 2020 a

Il coronavirus continua a circolare pericolosamente attorno a Donald Trump. Sei membri dello staff del presidente degli Stati Uniti sono risultati positivi: stavano lavorando al comizio che Trump terrà stasera a Tulsa, in Oklahoma, il primo della campagna per la rielezione dopo lo stop imposto dalla pandemia. L’evento si terrà al chiuso in un edificio con una capienza di 19mila persone: per questo motivo è stato accompagnato da forti polemiche, temendo una diffusione del contagio. Nonostante ciò, dalla Casa Bianca fanno sapere di aver ricevuto oltre un milione di richieste per i biglietti dell’evento: a tutti i partecipanti verrà misurata la temperatura all’ingresso e saranno forniti gel santificanti e mascherine. Ora però è arrivata la notizia della positività di sei membri dello staff che mina la serenità in vista della campagna.

