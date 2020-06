Onu, scandalo sessuale: effusioni spinte in auto, il video che sconvolge le Nazioni Unite

28 giugno 2020 a

a

a

Uno scandalo sessuale travolge l'Onu. Come documentato da un video diventato virale su Youtube e poi sui social, un uomo e una donna si sono abbandonati a effusioni spinte a bordo di un'auto ufficiale delle Nazioni unite in Israele. Fonti ufficiali si dicono "scioccate e profondamente disturbate" dal filmato, girato in una strada principale del lungomare di Tel Aviv. Sarebbe vicina l'identificazione delle persone coinvolte, "membri del personale di un'organizzazione di mantenimento della pace in Israele", come dichiarato dalle Nazioni Unite.

"Questo tipo di comportamento - ha spiegato alla Bbc Stéphanie Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres - va contro tutto ciò che sosteniamo e il lavoro che abbiamo svolto per raggiungere in termini di lotta contro la cattiva condotta da parte del personale delle Nazioni Unite",

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.