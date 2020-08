Niente mascherina? Violentissima rissa sul volo Amsterdam-Ibiza: pugni in faccia e arresti, video-choc

04 agosto 2020 a

Immagini crude, violentissime, forti, quelle che arrivano direttamente da un volo Ktm che da Amsterdam viaggiava verso Ibiza. A bordo, infatti, si è scatenata una clamorosa rissa tra passeggeri dopo il rifiuto di due di questi, palesemente ubriachi, di indossare la mascherina, così come previsto per le norme contro il coronavirus. Sull'aereo si scatena l'inferno: urla, insulti, pugni in faccia, spintoni e chi più ne ha più ne metta. Uno dei due che rifiutavano di indossare la mascherina è crollato a terra dopo un pugno in pieno volto. Per inciso, i due trasgressori sono stati arrestato all'arrivo a Ibiza. Imbarazzo per la compagnia aerea, che ha poi ribadito di garantire in relazione alla sicurezza degli altri passeggeri che erano a bordo dell'aeromobile.

